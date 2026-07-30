Drammatico incidente nella notte: muore a 27 anni un giovane motociclista

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Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Un giovane di 27 anni ha perso la vita nella notte in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sul ponte Macchia, nel territorio di Giarre, in provincia di Catania.

La vittima è Sebastiano Portogallo, residente a Mascali e di professione meccanico. Il ragazzo stava viaggiando in sella a una Benelli TRK 500, un mezzo che gli era stato affidato temporaneamente da un amico, quando per motivi ancora da chiarire avrebbe perso il controllo della moto.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, il motociclo avrebbe prima colpito un’auto parcheggiata ai margini della carreggiata e successivamente sarebbe finito contro il guardrail. A causa del violento impatto il 27enne è stato sbalzato dalla sella, precipitando nel torrente sottostante dopo un volo di diversi metri.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli accertamenti proseguiranno per ricostruire con esattezza le fasi dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. La comunità di Mascali è sotto choc per la scomparsa improvvisa del giovane, l’ennesima vittima di un incidente stradale sulle arterie siciliane.