Drammatico incidente nel Messinese: Antonio Siracusa (Sicindustria) lotta tra la vita e la morte

Condividi

Visualizzazioni 861

Sono ore di apprensione per Antonio Siracusa, presidente di Sicindustria Agrigento, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri tra Montalbano Elicona e Tripi, in provincia di Messina. Il quarantanovenne si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Stando alle prime ricostruzioni, Siracusa stava percorrendo una strada sterrata a bordo della propria moto insieme alla compagna quando sarebbe stato costretto a una manovra improvvisa per evitare alcuni cani randagi comparsi lungo il tragitto. Il mezzo avrebbe quindi perso stabilità, finendo fuori strada e precipitando in una scarpata.

Le condizioni dell’imprenditore sono apparse subito molto serie. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Patti, nella notte è stato sottoposto a un intervento che ha reso necessaria l’asportazione della milza. I medici stanno inoltre monitorando ulteriori traumi che avrebbero interessato il pancreas e un polmone.

In seguito al peggioramento del quadro clinico, Siracusa è stato trasferito al Policlinico di Messina, dove si trova ricoverato in terapia intensiva, sedato e intubato. Nell’incidente ha riportato anche una frattura scomposta di tibia e perone e diverse lesioni alle costole.

Ferita in modo meno grave la donna che viaggiava con lui. La compagna è stata condotta in ospedale per accertamenti e cure, riportando soltanto traumi di lieve entità.

Le autorità stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.