Dramma sulla strada per Ribera: perde la vita un ragazzo di Cianciana di 17 anni nello scontro tra scooter e auto

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Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di un ragazzo di appena 17 anni nella notte lungo la strada nei pressi del bivio per Ribera. La vittima è Danilo Acquisto, giovane residente a Cianciana, deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate nello schianto.

Secondo le prime informazioni, il diciassettenne stava viaggiando a bordo del suo scooter quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è avvenuto il violento impatto con un’automobile.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, vista la gravità delle condizioni del giovane, hanno fatto arrivare anche l’elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione e l’impegno del personale sanitario, il ragazzo è morto prima di poter essere trasferito in ospedale.

L’incidente ha lasciato sgomenta l’intera comunità di Cianciana, dove Danilo era molto conosciuto. Dolore e incredulità si sono diffusi rapidamente nel paese alla notizia della sua tragica scomparsa.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi sul luogo dello schianto e hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’ennesima giovane vittima della strada riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale, in un’estate che continua purtroppo a registrare un pesante bilancio di incidenti mortali sulle strade siciliane.