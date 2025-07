Dramma sfiorato sul viadotto Morandi: uomo salvato dalla Polizia poco prima del gesto estremo

Condividi

Poteva finire in tragedia il pomeriggio di oggi sul viadotto Morandi, ma l’intervento risolutivo di due pattuglie della Polizia di Stato ha impedito il peggio, salvando un uomo che si stava pericolosamente avvicinando al ciglio della carreggiata con l’intenzione di togliersi la vita.

Tutto è iniziato poco dopo le 17.00, quando numerose chiamate hanno raggiunto la centrale operativa segnalando la presenza di un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica lungo il viadotto, in direzione Porto Empedocle. Le pattuglie sono giunte rapidamente sul posto, trovando l’uomo a terra, a ridosso del guardrail, mentre cercava con forza di scivolare sotto la barriera per lanciarsi nel vuoto da un’altezza di circa trenta metri.

A tentare di trattenerlo, con grande difficoltà, erano due operatori del 118 e alcuni automobilisti, ma la forza e la determinazione dell’uomo rischiavano di trascinare con sé anche i soccorritori. La situazione era al limite.

Gli agenti, valutato il pericolo imminente, sono intervenuti con tempestività e decisione, riuscendo – dopo una colluttazione contenitiva – a bloccarlo al suolo con l’ausilio delle fasce in dotazione. L’uomo non ha mai smesso di opporre resistenza e ha continuato a manifestare l’intenzione di compiere il gesto fino all’arrivo presso il nosocomio cittadino, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario.

Dalle prime informazioni raccolte, sembrerebbe che il gesto sia riconducibile a uno stato di profondo disagio personale legato a vicende di carattere familiare e a una recente delusione sul piano previdenziale, in seguito al rigetto di una domanda di pensione per invalidità civile.

I familiari avevano allertato i soccorsi già poco prima, temendo un possibile gesto autolesionistico, ma l’uomo si era allontanato da casa, raggiungendo il viadotto a piedi. È stato grazie al pronto intervento congiunto della Polizia e del personale del 118 che si è evitato il peggio.

Successivamente, l’uomo è stato visitato da uno specialista e ha acconsentito a un ricovero volontario in una struttura psichiatrica per un breve periodo di osservazione.

Il gesto eroico e risoluto degli agenti dimostra ancora una volta quanto sia cruciale la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, non solo per la sicurezza pubblica, ma anche come presidio umano in situazioni di emergenza psicologica e sociale.