Dramma al Villaggio Mosè, giovanissimo cade (o tenta il suicidio) lanciandosi dall’ex Jolly Hotel. In fin di vita al ponto soccorso

Condividi

Visualizzazioni 1.127

Le notizie sono ancora frammentarie, tutto è ancora da chiarire. Sembrerebbe che poco fa un giovane di appena 14 anni abbia tentato di suicidarsi lanciandosi da un balcone dell’ex Jolly Hotel del Villaggio Mosè. Questa è una prima ipotesi che è molto agghiacciante. C’è una seconda ipotesi che vede probabilmente cadere accidentalmente il 14enne dall’ultimo piano dell’ex hotel.

Non è da escludere il tentato suicidio, anzi sarebbe la pista più favorita. Sembra che familiari del ragazzino avrebbero raccontato che lo stesso era in crisi depressive in quanto sottoposto ad azioni bullismo.

Notizia in aggiornamento.