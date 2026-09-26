Dramma ad Agrigento, 48enne muore in una tabaccheria: fatale un malore

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Dramma in via Dante, ad Agrigento, dove un uomo di 48 anni, originario di Favara, è morto improvvisamente mentre si trovava all’interno di una tabaccheria.

Secondo una prima ricostruzione, il quarantottenne sarebbe stato colto da un malore fatale. Immediato l’allarme: sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118.

I sanitari hanno tentato di prestare soccorso all’uomo, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Il 48enne, padre di due figli, è deceduto sul posto.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.