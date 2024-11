“Dossieraggio”: prosciolto anche in Appello Gaspare Gulotta

Condividi

Così come in primo grado innanzi al Tribunale, anche la Corte d’Appello di Palermo ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Gaspare Gulotta, 72 anni, di Santa Margherita Belice, ex primario del reparto di Chirurgia del Policlinico di Palermo. Prosciolti anche la figlia Eliana, chirurgo come il padre, e poi l’agrigentina Maria La Rocca, originaria di Montevago, medico di famiglia, e Fiorella Sardo, medico del pronto soccorso del Policlinico. Secondo il capo d’imputazione, Gaspare Gulotta avrebbe “confezionato” un dossier contro il genero, ex marito della figlia, per ripicca su questioni familiari e personali. Padre e figlia avrebbero contestato, con certificati falsi redatti da medici compiacenti, delle aggressioni subite dalla donna.