Doppio salvataggio in mare a Palma di Montechiaro

Condividi

Visualizzazioni 206

Oggi pomeriggio, intorno alle 16:30, presso la spiaggia di Manica Ciotta – lato Gaffe Palma, due ragazzi di 10 e 11 anni, trascinati dalla forte corrente, sono stati salvati grazie al tempestivo e coraggioso intervento dei nostri bagnini. Gli operatori Natal Onolfo e Morena Rubbino, in servizio per conto della Cooperativa MBO Mediterranea, che gestisce il servizio di salvataggio sulle spiagge palmesi per conto del Comune di Palma di Montechiaro, hanno affrontato con grande professionalità e sangue freddo la situazione, utilizzando l’attrezzatura di sicurezza per riportare a riva i giovani bagnanti.

I ragazzi, fortunatamente illesi, sono stati accolti dall’applauso dei presenti e dall’abbraccio commosso delle loro famiglie.