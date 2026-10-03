Dopo Sciacca e Porto Empedocle, stop anche alla marineria di Licata

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Stop alle attività della marineria di Licata a causa del caro gasolio, e – come annunciato – remi in barca anche al termine del fermo biologico. La protesta segue quella dei pescatori di Sciacca e Porto Empedocle per le stesse ragioni legate al prezzo dei carburanti. Rosario Cosentino, pescatore e consigliere comunale di Licata, spiega: “Uscire in mare è diventato antieconomico a causa dell’impennata dei prezzi per l’acquisto del carburante. Piuttosto che rimetterci, preferiamo fermarci fino a quando perdurerà l’attuale situazione”.