Dopo la rinuncia di Di Rosa Dino Alonge scrive allo stesso e ai cittadini. Ecco la lettera

Condividi

Visualizzazioni 698

Avevo e ho un sogno: pacificare la città di Agrigento.

La nomina di Giuseppe Di Rosa, uomo del popolo, rappresentava e rappresenta un primo passo in questa direzione.

Apprendo con amarezza e tristezza quanto accaduto oggi all’interno del Palazzo di Città, che appartiene a tutti gli agrigentini. Esprimo la mia solidarietà a Giuseppe, a sua moglie e alle sue figlie, e lo faccio con le lacrime agli occhi.

Quanto accaduto è indegno in generale, ma ancor più grave durante una campagna elettorale che, in un Paese democratico, dovrebbe essere occasione di confronto civile e rispettoso. C’è chi ha un unico scopo: avvelenare questa città. I loro non sono sorrisi; li ho visti per strada, sono ghigni. Rifiuto e non accetto questo modo di fare politica.

Non mi piegano, non mi fermano: mi rendono ancora più determinato. Per questo motivo rivolgo un appello, che vuole essere anche un abbraccio, a tutte le forze del centrodestra e a tutti gli agrigentini che lavorano, che si impegnano, che non odiano, che pensano a costruire e non a distruggere.

Mi rivolgo a tutte le forze del centrodestra, nessuna esclusa: è arrivato il momento della ragione e della consapevolezza.

Viviamo un momento storico particolare e dobbiamo comprenderlo tutti. Io sto dalla parte della città, non dell’odio. Voglio cambiare Agrigento, non distruggerla. Ho il dovere morale e politico di non consegnare la città a chi non potrà mai governarla, né per esperienza personale né per capacità politica.

Agrigento non può morire. È dovere di tutti coloro che amano questa città andare a votare liberamente.

Giuseppe, sei stato mio amico per tanti anni e lo rimarrai per sempre. Ti abbraccio con affetto e concludo dicendo che nessuna delle tue battaglie sarà stata vana. Agrigento farà tesoro della tua esperienza.

Andiamo al voto da uomini liberi, da gente che lavora, da gente che costruisce una città migliore, una città che sia davvero nostra.

Avv. Dino Alonge