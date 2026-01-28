Dopo la frana, Meloni a Niscemi per coordinare gli interventi di emergenza

Condividi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raggiunto oggi Niscemi per partecipare a una riunione operativa convocata al Centro operativo comunale in seguito alla frana che nei giorni scorsi ha interessato il territorio, causando seri danni e lo sgombero di diverse abitazioni.

L’incontro si è svolto in Municipio ed è durato circa un’ora. Al tavolo erano presenti il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, il sindaco Massimiliano Conti e il prefetto di Caltanissetta Donatella Licia Messina. Al termine del vertice, la premier ha lasciato la città, dopo essere stata salutata da cittadini radunati all’esterno del palazzo municipale.

La visita odierna si inserisce in un percorso di costante monitoraggio dell’emergenza. Già durante il trasferimento aereo verso la Sicilia, infatti, la presidente del Consiglio aveva avviato un primo confronto con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e con lo stesso Ciciliano, per fare il punto sugli effetti della frana e sulle azioni da intraprendere. Musumeci è atteso alla Camera dei deputati per rispondere alle interrogazioni parlamentari relative agli interventi straordinari a favore delle famiglie colpite.

«Abbiamo analizzato le conseguenze della frana, la situazione degli sfollati e le criticità legate alla viabilità e ai collegamenti scolastici», ha spiegato il sindaco Conti parlando con i giornalisti. «Il presidente del Consiglio ha chiesto di predisporre un cronoprogramma chiaro e puntuale degli interventi necessari».

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tecnico per definire nel dettaglio le opere da realizzare. Tra le priorità figurano la messa in sicurezza della strada provinciale 11 e dell’area del Belvedere, oltre agli interventi di ricostruzione o alle soluzioni abitative alternative per le famiglie costrette a lasciare le proprie case. «Stiamo valutando anche l’eventuale utilizzo degli strumenti previsti dal piano casa», ha aggiunto Conti.

«La presidente Meloni ha chiesto una ricostruzione accurata dell’evento e delle esigenze della comunità locale», ha concluso il sindaco. «L’obiettivo è fornire risposte rapide e concrete a chi sta affrontando le conseguenze di questa emergenza».