Dopo 5 anni riecco il rinomato e storico presepe vivente di Montaperto

Ad Agrigento ieri pomeriggio è stata inaugurata, dopo cinque anni di pausa, la dodicesima edizione dello storico e rinomato Presepe Vivente di “Montaperto”, frazione a nord ovest della città.

La prima giornata di visita ha riscosso ampio successo di partecipazione, subito dopo il taglio del nastro ad opera dell’organizzatore e consigliere comunale, Nino Amato, insieme al nipotino Antonino, ed in presenza, tra gli altri, del deputato nazionale, Calogero Pisano, del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, il Vice Sindaco, Aurelio Trupia, il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Civiltà, e l’Assessore alle Attività Produttive, Carmelo Cantone. L’evento è patrocinato dal Comune di Agrigento.

Si tratta di una edizione speciale, con tanto di torta gigante distribuita ai presenti, preparata con maestria dal Pastry Chef Giovanni Mangione in collaborazione con l’associazione A.F.P.D (Associazione famiglie persone down Agrigento). E poi una scultura raffigurante la Natività, con i tradizionali cannoli siciliani alla ricotta, e il panettone.

Un’intensa atmosfera di luci, musiche, colori e profumi, rievocante l’antica Betlemme, ha accolto ed entusiasmato adulti e bambini. Protagonista assoluta è la Natività, inscenata in una grotta, dove il bambino Gesù, interpretato da un bambino vero, ha attratto i visitatori con il suo sorriso, tra il bue, l’asinello, San Giuseppe e Maria. E poi gli antichi mestieri degli artigiani, le degustazioni di prodotti tipici come la ricotta preparata sul posto, il pane caldo sfornato, le sfince fritte, gli animali e tante altre attrattive tra cui delle novità, come lo spettacolo “La sciara del fuoco”, di Elia Bologna e Chiara Placca. E poi, l’odalisca Salomè con “La danza del ventre”. E ancora, il duo Teatrale di Graziana Lo Brutto e Marcello Montalto in scena con “La sacra stanchezza”, il duo musicale “Christmas Song” e le novene del gruppo “I Pastori del Natale con la tradizionale ciaramella”. Previsto anche nei prossimi giorni lo spettacolo di sabbia di Sand Art e gli angeli luminosi.

Il Presepe Vivente sarà visitabile domani e domenica, 28 e 29 dicembre, e poi nei giorni 1- 4 – 5 e 6 gennaio, dalle 17:30 alle 21.