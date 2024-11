Dopo 30 anni si stabilizzano i precari del Comune di Favara, il commento del presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi

Condividi

Visualizzazioni 112

Sullo storico traguardo raggiunto relativo alla stabilizzazione dei precari al Comune di favara, il presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi ha voluto esternare tutta la propria soddisfazione per il grande risultato ottenuto. Ecco la sua nota:

“Oggi si raggiunge un risultato storico.

IL CONSIGLIO COMUNALE con la propria responsabilità, ha approvato TUTTI GLI STRUMENTI FINANZIARI, necessari alla STABILIZZAZIONE del personale che si attende da più di 30 anni.

È trascorso più di un anno da quando a nome di tutto il Consiglio Comunale, presentai un’interrogazione al Sindaco, al Dirigente dell’Area 2 Finanze e all’Assessore al ramo, per capire la motivazione del blocco degli strumenti finanziari, fermi da ben 9 mesi;

Da lì, dopo altri 5 mesi arrivò il bilancio 2021, seguirono, altre interrogazioni, proposte risolutive , consigli comunali aperti, per arrivare, come suggeriti amo da tempo, all’ingaggio di una ditta esterna di supporto alla redazione degli strumenti contabili che ha portato a regime l’Ente da un punto di vista finanziario;

Nonché, varie interlocuzioni con la deputazione regionale e principalmente nazionale, con l’On. Calogero Pisano, è grazie appunto al suo emendamento di proroga della stabilizzazione del personale, nel Decreto Milleproroghe, che oggi ne abbiamo la possibilità.

Un risultato che ha richiesto fatica per tutti, Amministrazione e uffici, nonché limiti di tempistica che maggiormente avrebbero tutelato e rassicurato il Consiglio Comunale, per il quale ha prevalso invece soltanto l’obiettivo di conferire dignità ai lavori precari da molti anni, dai quali dipende l’efficienza e la vita stessa dell’Ente.

Infine abbiamo proposto di inserire all’odg e approvato all’unanimità, una mozione, a firma, oltre che mia, dei consiglieri: Miriam Indelicato, Giuseppe Lentini, Mariano Lombardo, Paolo Dalli Cardillo, Alessandro Pitruzzella, Antonio Vullo, Salvatore Montaperto, Onofrio Nipo, Vito Maglio, Gerlando Nobile, Antonio Cipolla, Carmen Virone e Marianna Zambito, mozione con la quale, IL CONSIGLIO COMUNALE impegna l’A.C. ad attivare la procedura per la stipula dei contratti a tempo indeterminato, entro i termini stabiliti dalla legge, seguendo le indicazioni, regionali e nazionali (citate nella mozione) per la stabilizzazione di tutto il personale, contrattisti e A.S.U., mantenendo per ciascuno la categoria di appartenenza.