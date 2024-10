Condividi

Visualizzazioni 103

Tragedia nel quartiere Marina. Nella tarda serata di ieri, in via Barrile, nel portone di fronte la via Vespucci, sono interventi i Carabinieri, la Polizia, l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Una donna di 60 anni è stata trovata morta nella propria abitazione mentre faceva il bagno.

A causare il decesso sarebbe stato un malore, stabilito da un medico legale chiamato per l’accaduto. Indagini sono in corso.