Donna rinvenuta morta in casa

A Frigintini, frazione di Modica, in provincia di Ragusa, una donna di 38 anni, Maria Grazia Sigona, è stata trovata morta nel suo letto. Accanto a lei il figlio di 2 anni, Angelo, che dormiva. Il marito, Giorgio Covato, ha lanciato l’allarme perché la moglie non rispondeva al telefono. I parenti si sono recati a casa. La macabra scoperta. Forse è stata vittima di un infarto. Inutili si sono rivelati i soccorsi e i tentativi di rianimarla.
