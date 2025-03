Donna muore azzannata dal proprio cane

Condividi

Aveva 62 anni Erina Licari di Petrosino in provincia di Trapani, azzannata e uccisa dal proprio cane mentre gli stava portando da mangiare.

E’ accaduto tutto nel giro di pochi minuti. Nella casa della donna, situata a Petrosino tra la via Trapani e viale Mediterraneo, ieri pomeriggio Erina Licari aveva preparato da mangiare al proprio cane, un meticcio, e stava andando nel garage lasciargli la ciotola. Ad un tratto, l’aggressione. La vittima è stata praticamente uccisa dalle numerose ferite provocate dall’aggressione. Inutile l’intervento dei soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare.