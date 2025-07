Donna morta a Raffadali: disposta autopsia

Condividi

La Procura di Agrigento ha disposto l’autopsia su una donna di 56 anni di Raffadali, Maria Giovanna Terrazzino, trovata morta nella sua abitazione in vicolo Garibaldi. A telefonare al 112 sono stati alcuni familiari che non riuscivano a rintracciarla. Seconda una prima e sommaria ispezione cadaverica, non vi sarebbero tracce di violenza. La magistratura intende tuttavia approfondire procedendo con l’esame autoptico.