Donna investita e uccisa a Sciacca: concluse indagini per omicidio stradale

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Il 5 ottobre del 2025 è morta in Germania, dopo oltre due mesi di agonia, Petra Künne, una turista tedesca di 63 anni che il pomeriggio del 23 luglio precedente è stata coinvolta in un grave incidente a Sciacca. Lei, insieme al marito e ad una terza persona, intenta a camminare in strada è stata investita da un’auto in corsa. Dopo essere stata ricoverata per 20 giorni in coma all’ospedale Villa Sofia a Palermo, Petra Künne è stata trasferita in una clinica tedesca, ma non si è più ripresa fino al decesso. Alla guida dell’auto, una Honda d’epoca, vi è stato un 78enne di Sciacca, Stefano Licata, al quale adesso la Procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini per omicidio stradale e lesioni. Entro 20 giorni ha facoltà di opporre atti e mezzi a difesa. Poi la Procura, a meno di proscioglimento, formulerà l’istanza di rinvio a giudizio.