Donna di 50 anni muore precipitando con l’auto in un dirupo

Una tragedia ha scosso la comunità di Pace del Mela nelle prime ore del mattino di oggi, martedì 28 ottobre 2025. Una donna di 50 anni, Mariarosa Cavò, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo via Pirandello, la strada che collega il centro cittadino alla SS 113.

Secondo una prima ricostruzione, la donna – alla guida della propria auto – avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento. L’auto ha sbandato, ha oltrepassato la ringhiera di protezione e, dopo aver sfondato il guard-rail, è precipitata in un terreno sottostante, compiendo un volo di circa dieci metri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Milazzo, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbero un possibile malore o una perdita di aderenza del veicolo dovuta alle condizioni dell’asfalto.

Le operazioni di recupero del mezzo e la messa in sicurezza dell’area si sono concluse dopo alcune ore, con la chiusura temporanea della strada al traffico.