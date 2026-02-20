Donna di 50 anni deceduta dopo dimissioni dall’ospedale

Condividi

Loredana Alfano, 50 anni, di Scicli, è morta nella sua abitazione, meno di 24 ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. La donna era stata sottoposta il 9 febbraio a un intervento per l’asportazione di un polipo allo stomaco, ma durante l’operazione, che si è protratta per diverse ore, i medici hanno riscontrato una perforazione dello stomaco, necessitando di un secondo intervento. Dopo aver trascorso la serata del 9 febbraio in reparto, la paziente è stata dimessa il 17 febbraio. Pochi giorni dopo, la 50enne è deceduta a casa. I carabinieri di Ragusa hanno avviato un’inchiesta e acquisito la cartella clinica, mentre la salma è stata trasferita all’obitorio di Scicli. La Direzione sanitaria dell’Azienda sanitaria provinciale ha avviato un’indagine interna per verificare eventuali errori e garantire la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria.