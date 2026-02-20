Donna di 50 anni deceduta dopo dimissioni dall’ospedale

Loredana Alfano, 50 anni, di Scicli, è morta nella sua abitazione, meno di 24 ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. La donna era stata sottoposta il 9 febbraio a un intervento per l’asportazione di un polipo allo stomaco, ma durante l’operazione, che si è protratta per diverse ore, i medici hanno riscontrato una perforazione dello stomaco, necessitando di un secondo intervento. Dopo aver trascorso la serata del 9 febbraio in reparto, la paziente è stata dimessa il 17 febbraio. Pochi giorni dopo, la 50enne è deceduta a casa. I carabinieri di Ragusa hanno avviato un’inchiesta e acquisito la cartella clinica, mentre la salma è stata trasferita all’obitorio di Scicli. La Direzione sanitaria dell’Azienda sanitaria provinciale ha avviato un’indagine interna per verificare eventuali errori e garantire la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria.
Notizie correlate
-
Arrestato 19enne per maltrattamenti e lesioni ai genitori a Porto EmpedocleCondividi Visualizzazioni 154 Un ragazzo di 19 anni di Porto Empedocle è stato arrestato dai carabinieri...
-
Proseguono i lavori di rigenerazione urbana nel quartiere Terravecchia di AgrigentoCondividi Visualizzazioni 157 Ad Agrigento, nel centro storico, proseguono i lavori di rigenerazione urbana nel quartiere...
-
Incidente sul lavoro a Ribera: 45enne grave dopo una caduta di sette metriCondividi Visualizzazioni 152 Un uomo di 45 anni, romeno e residente a Ribera, ha subito gravi...