Donna di 25 anni morta investita

Una donna di 25 anni, Grace Opoku, immigrata, è morta a Palermo dopo essere stata investita da un pullman di linea extraurbana in via Buonriposo. Lei è stata a piedi, è l’impatto è stato molto violento. I sanitari del 118 l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale “Buccheri La Ferla”. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Sul posto la Polizia municipale ha effettuato i rilievi. Indagini sono in corso. Il mezzo pesante è stato sequestrato.