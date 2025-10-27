Donna di 25 anni morta investita

Una donna di 25 anni, Grace Opoku, immigrata, è morta a Palermo dopo essere stata investita da un pullman di linea extraurbana in via Buonriposo. Lei è stata a piedi, è l’impatto è stato molto violento. I sanitari del 118 l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale “Buccheri La Ferla”. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Sul posto la Polizia municipale ha effettuato i rilievi. Indagini sono in corso. Il mezzo pesante è stato sequestrato.
Notizie correlate
-
Paura a Raffadali: esploso un colpo di pistola ad aria compressa contro un’auto nei pressi del cimiteroCondividi Visualizzazioni 366 Attimi di paura nel pomeriggio di sabato nei pressi del cimitero comunale di...
-
Agrigento, Comune a lavoro contro gli allagamenti tra Villaggio Mosè e CannatelloCondividi Visualizzazioni 399 L’assessorato comunale di Agrigento, retto dall’ingegnere Gerlando Principato, è in pressing sull’Aica, l’Azienda...
-
Agrigento, furto in abitazione da 50.000 euroCondividi Visualizzazioni 328 Ad Agrigento nel centro cittadino ignoti malviventi hanno forzato la porta d’ingresso, sono...