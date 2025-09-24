Donna canicattinese trasferita in carcere dopo sentenza Cassazione

La Cassazione ha confermato, rendendola definitiva, la sentenza emessa lo scorso 30 gennaio dalla Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, che ha condannato a 6 anni e 2 mesi di reclusione Valentina Lo Manto, 34 anni, di Canicattì, imputata di rapina pluriaggravata, lesioni personali e porto abusivo di armi. In primo grado alla donna sono stati inflitti 8 anni e 10 mesi di carcere. Nell’agosto del 2023 Lo Manto, insieme ad un ucraino, irruppe in un appartamento di proprietà di una famiglia canicattinese, tra minacce con un coltello e pestaggi con una catena. Poi sono fuggiti dopo avere rubato 2.000 euro in contanti e un telefono cellulare. E’ stata trasferita dai Carabinieri nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” ad Agrigento.
