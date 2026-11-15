Donna caduta dal balcone, la 32enne operata d’urgenza nella notte

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La donna, madre di due bambini di 2 e 4 anni, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni restano gravi.

È stata operata d’urgenza nel corso della notte la donna di 32 anni, originaria di Canicattì, rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione, in via Nazionale.

L’intervento, particolarmente lungo e delicato, è stato eseguito dai medici dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove la giovane madre era stata trasferita in codice rosso con l’elisoccorso del 118.

In un primo momento era stata presa in considerazione l’ipotesi di un ulteriore trasferimento in una struttura ospedaliera di Palermo, ma i sanitari hanno deciso di procedere direttamente con l’operazione a Caltanissetta, considerate le condizioni della paziente.

La donna, mamma di due bambini di appena 2 e 4 anni, è precipitata da un’altezza di circa cinque metri dopo che, improvvisamente, avrebbe ceduto il pavimento del balcone sul quale si trovava.

Pesanti le conseguenze della caduta, con fratture e traumi che hanno reso necessario il delicato intervento chirurgico. Restano ore di grande apprensione per le condizioni della trentaduenne