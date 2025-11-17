Donna anziana ingannata e derubata di 50.000 euro

Condividi

A Sciacca una pensionata di 83 anni ha aperto il portone del palazzo in cui abita ad una donna che dal balcone ha scambiato per una sua conoscente. Giunte al pianerottolo di casa, lei, la sconosciuta, è riuscita, con una parola dopo l’altra, a entrare in casa dell’anziana. Ebbene, la malvivente, approfittando degli attimi di distrazione dell’altra, ha razziato oggetti preziosi e soldi nella camera da letto. Poi si è allontanata. Il bottino ammonterebbe a circa 50.000 euro, tra cui 40.000 euro in contanti. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri.