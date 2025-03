Don Baldo Reina celebrerà la Via Crucis in mondovisione

Condividi

Dopo le dimissioni, il Papa è in convalescenza. A sostituirlo per i riti della Settimana Santa saranno alcuni cardinali, fra cui l’agrigentino don Baldo Reina, 55 anni, al quale saranno affidati due attività di rilievo: la messa del crisma del giovedì santo e poi l’ex rettore del Seminario di Agrigento, attuale vicario della diocesi di Roma, celebrerà, l’indomani, la via crucis al Colosseo, in mondovisione. Don Baldo Reina, originario di San Giovanni Gemini, è stato nominato cardinale in occasione del Concistoro dello scorso 8 dicembre.