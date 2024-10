Don Baldo Reina, Cardinale il prossimo 8 dicembre

Condividi

Questa mattina, nel corso dell’Angelus il Santo Padre Francesco ha annunciato un Concistoro per l’8 dicembre, nel quale nominerà 21 nuovi cardinali, provenienti da diverse parti del mondo, sottolineando che la loro provenienza “esprime l’universalità della Chiesa”. Tra i nuovi cardinali, figura il Nunzio Apostolico, Monsignor Angelo Acerbi, insieme a vari arcivescovi provenienti da città di tutto il mondo, da Lima a Teheran.

Questo sarà il decimo concistoro del pontificato di Papa Francesco. L’ultimo risale al 30 settembre 2023, annunciato il 9 luglio dello stesso anno. Nei concistori precedenti, il Pontefice ha creato 142 cardinali, di cui 113 elettori. La scelta di Papa Francesco di includere Don Baldo Reina tra i nuovi cardinali conferisce ulteriore prestigio al suo percorso di fede e lo proietta in un ruolo di enorme rilevanza, essendo stato designato anche come nuovo Vicario generale per la Diocesi di Roma.

Chi sono i nuovi cardinali?

Roberto Repole, Arcivescovo di Torino

Baldassare Reina, nuovo Vicario generale per la Diocesi di Roma

Rolandas Makrickas, Arciprete coadiutore Basilica Santa Maria Maggiore

Angelo Acerbi, Prelato emerito del Sovrano Militare Ordine di Malta

Timothy Peter Joseph Radcliffe O.P., Maestro dell’Ordine dei Predicatori dal 1992 al 2001

Fabio Baggio C.S., Sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale

George Jacob Koovakad, Officiale Segreteria di Stato

Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, Arcivescovo Metropolita di Lima

Vicente Bokalic Iglic C.M., Arcivescovo di Santiago del Estero e Primate di Argentina

Luis Gerardo Cabrera Herrera OFM, Arcivescovo Metropolita di Guayaquil

Fernando Natalio Chomalí Garib, Arcivescovo Metropolita di Santiago del Cile

Tarcisius Isao Kikuchi S.V.D., Arcivescovo di Tokyo

Pablo Virgilio Siongco David, Vescovo di Kalookan

László Német S.V.D., Arcivescovo Metropolita di Belgrado

Jaime Spengler OFM, Arcivescovo di Porto Alegre

Ignace Bessi Dogbo, Arcivescovo Metropolita di Abidjan

Jean-Paul Vesco O.P., Arcivescovo di Algeri

Paskalis Bruno Syukur OFM, Vescovo di Bogor

Dominique Joseph Mathieu O.F.M.Conv., Arcivescovo di Teheran-Ispahan

Frank Leo, Arcivescovo di Toronto

Mykola Byčok, C.SS.R., Eparca dell’Eparchia dei Santi Pietro e Paolo di Melbourne degli Ucraini

Agrigento si stringe con orgoglio attorno a Don Baldo, consapevole del contributo che potrà offrire non solo alla sua terra, ma anche alla Chiesa universale. La sua nomina a cardinale è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità agrigentina, che vede uno dei suoi figli raggiungere uno dei ruoli più prestigiosi della Chiesa.