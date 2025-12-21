Domiciliari per violenza sessuale su due minorenni, Mucci (SGS) : “Non lo capirò mai, è una notizia che fa rabbrividire”

Condividi

A Milano, un 19enne di origine ecuadoriana è stato posto agli arresti domiciliari per due episodi di violenza sessuale ai danni di due minorenni (una di 15 anni e una di 16 anni) – dichiara Mucci – L’uomo individuava le vittime sole alle fermate della metropolitana, le pedinava con un monopattino elettrico fino a casa e le aggrediva una volta entrate nel portone. È stato identificato. I carabinieri hanno eseguito l’ordinanza cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura di Milano. Il reato contestato è violenza sessuale aggravata, con aggravante per la minore età delle vittime che prevede pene severe (da 6 a 12 anni per le forme base, potenzialmente più alte con aggravanti). Il Gip ha optato per i domiciliari.

Immagino – continua Mucci – l’ecuadoriano a casa, intento a giocare alla Playstation, degustando magari uno spritz, mentre le povere ragazze e le loro famiglie alle prese con supporto psicologico per le minorenni, a lungo termine, cure per disturbo da stress post-traumatico, ansia, depressione. A tutto questo aggiungi: “Racconto dei fatti (verbale Carabinieri), possibile accompagnamento in ospedale per esami. Un trauma che coinvolge le ragazzine e la famiglia”.

Qui emerge il punto della critica – dichiara Mucci – : le misure cautelari dipendono da esigenze come pericolo di reiterazione ecc. In pratica, per una denuncia di violenza sessuale (spesso basata su dichiarazioni della vittima), la misura cautelare iniziale può essere più “morbida” se non ci sono prove immediate di pericolo grave. La sensazione di ingiustizia è condivisa da tanti. Attualmente ci sono proposte in discussione (non ancora legge): Inasprimento pene per reati sessuali su minori, obbligo carcere in flagranza o presunzione più forte per certi casi. Queste proposte devono essere convertite in legge, con misure più severe per reati sessuali su minori e meno “indulgenza” nelle cautelari” – conclude Mucci.