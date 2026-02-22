Domenico e il cuore della speranza tradita

Condividi

C’è un silenzio che fa più rumore di mille parole: è il silenzio lasciato dalla morte di un bambino. Domenico non è solo un nome. È una promessa spezzata. È una corsa contro il tempo finita nel modo più crudele. È un cuore che avrebbe dovuto battere per una nuova vita e che invece si è fermato.

Un trapianto non è un intervento qualsiasi. È l’ultima linea tra la vita e la morte. È il punto in cui la medicina deve essere impeccabile, inflessibile, perfetta. Perché quando si parla di un organo espiantato, trasportato, custodito e poi trapiantato in un bambino, non esistono margini per l’approssimazione. Non esistono “quasi”. Non esistono giustificazioni vaghe.

Chi aveva la responsabilità di quel cuore sapeva di avere tra le mani qualcosa di infinitamente fragile. Ogni minuto, ogni procedura, ogni controllo doveva essere eseguito con precisione assoluta. Se qualcosa è andato storto — nella conservazione, nella gestione, nelle valutazioni cliniche — allora non si tratta di fatalità. Si tratta di responsabilità. Ed è proprio nella conservazione che si sta orientando il tutto perchè durante il trasferimento da Bolzano a Napoli (probabilmente il ghiaccio) ha distrutto quel piccolo cuoricino che avrebbe dovuto salvare la vita di Domenico.

La medicina non è un mestiere come un altro. È una vocazione che comporta un peso morale enorme. Quando si entra in sala operatoria per trapiantare un cuore a un bambino, non si può fallire per leggerezza, per superficialità, per distrazione. Se sono stati commessi errori, chi li ha commessi deve risponderne. Senza protezioni corporative. Senza scudi. Senza silenzi.

Perché la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario si fonda su un principio semplice: chi indossa un camice deve essere all’altezza della vita che gli viene affidata.

La morte di Domenico non può essere archiviata come una tragica fatalità senza che ogni passaggio venga analizzato fino all’ultimo dettaglio. Se il cuore trapiantato era in condizioni inadeguate, chi lo ha valutato? Chi ha certificato che fosse idoneo? Chi ha deciso di procedere? Domande dure, ma necessarie.

Non è sete di colpevoli. È sete di verità. Ci sono sei indagati perchè la Procura di Napoli (e l’Italia intera) vuole vederci chiaro.

Perché dietro ogni protocollo c’è una vita. E dietro ogni vita c’è una famiglia che ha creduto nella competenza e nell’onestà di chi doveva proteggere quel bambino. Se il sistema ha fallito, deve cambiare. Se qualcuno ha sbagliato, deve assumersene il peso. Senza attenuanti.

Per Domenico. Per la dignità della medicina. Perché un cuore donato non diventi mai più il simbolo di una speranza tradita.