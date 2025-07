Domenica prossima torna “Literature and Cities”

Condividi

Domenica 27 luglio alle 19.30 all’ex Carcere di San Vito, torna “Literature and Cities” con una nuova performance letteraria urbana dedicata a Belfast e la sua storia legata ai Troubles – il conflitto nordirlandese che si svolse tra il 1969 e la fine degli anni Novanta e vide scontrarsi la comunità cattolica, legata alle idee nazionaliste e repubblicane, e i protestanti dell’Ulster, che si identificavano nel lealismo alla corona inglese – seguendo le orme del libro “Eureka Street” dello scrittore nordirlandese Robert McLiam Wilson di fine anni Novanta.

Un’opera iconica, tradotta in diverse lingue e adattata anche a serie TV di grande successo, che racconta di un cattolico moderato, Jake, che vive la Belfast di quegli anni: il libro diventa una vera e propria guida letteraria per sapersi meglio orientare nel complicato microcosmo della capitale nordirlandese che McLiam Wilson riesce a far amare visceralmente nonostante i drammi che ne hanno attraversato la quotidianità fino alla fine degli anni Novanta.

La performance letteraria e teatralizzata sarà curata da Roberto Bruccoleri, operatore culturale indipendente, e fa parte del programma Countless Cities di Farm Cultural Park sostenuto dalla Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Sarà presente Antonio Pancamo Puglia, giornalista esperto di musica che in tre interventi, racconterà la nascita di pezzi iconici legati al periodo dei Troubles. Ingresso gratuito.

Il prossimo appuntamento sarà dedicato a Dresda a inizio settembre.