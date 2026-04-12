Domenica del Vintage ad Agrigento

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Il Comune di Agrigento invita tutti i cittadini e visitatori a partecipare alla “Domenica del Vintage”, un mercatino straordinario che si terrà il 12 aprile in Piazza Cavour, dalle 8:00 alle 18:00.

Questa iniziativa mira a valorizzare il commercio locale, dando l’opportunità ai visitatori di scoprire una vasta gamma di oggetti unici e di qualità, caratterizzati da un fascino intramontabile. La manifestazione non solo promuove la cultura del recupero e dell’arte del vintage, ma rappresenta anche un’importante occasione di socialità per la comunità.

“Domenica del Vintage” è un invito a riscoprire la bellezza degli oggetti del passato, stimolando al contempo l’incontro e lo scambio tra le persone. Non mancheranno opportunità per gustare specialità culinarie locali e partecipare a eventi collaterali che renderanno la giornata ancora più speciale.

Unisciti a noi per una giornata all’insegna della cultura, della socializzazione e della valorizzazione dei prodotti locali!