Domenica 23 marzo alle 16 al Museo Griffo la Primavera di Akragas “Persefone e il risveglio della natura

Condividi

Visualizzazioni 165

Come vivevano gli antichi greci l’alternanza delle stagioni? In occasione dell’equinozio di primavera, che sancisce formalmente l’arrivo della bella stagione, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi organizza l’interessante laboratorio “La primavera di Akragas: Persefone e il risveglio della natura” al Museo Pietro Griffo, domenica 23 marzo alle 16.

Alcuni tra i reperti custoditi nel Museo raccontano i sogni, i desideri e le ambizioni degli Akragantini vissuti oltre 2600 anni fa e molti ex voto in terracotta sono testimoni di una vita fortemente legata all’alternanza delle stagioni intesa come sintesi del ciclo dell’esistenza umana, con particolare attenzione al passaggio dall’infanzia all’adolescenza.

Nel corso dell’attività, i partecipanti apprenderanno dalla voce degli archeologi i miti connessi all’origine della primavera nel mondo antico, inoltre prenderanno confidenza con la figura di Persefone grazie all’ausilio dei manufatti archeologici esposti nelle vetrine. Successivamente, il gruppo tornerà in aula didattica per realizzare un piccolo manufatto da portare a casa in ricordo dell’esperienza. Il laboratorio è dedicato ai ragazzi d’età compresa tra 6 e 12 anni.

Biglietto 5 euro. Per prenotazioni: www.coopculture.it