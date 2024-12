Domenica 15 dicembre al Museo archeologico Pietro Griffo laboratorio per bambini Archeo addobbi

Condividi

Mettere insieme l’archeologia e il Natale, con le sue decorazioni. È l’idea del laboratorio della prossima domenica (15 dicembre), dedicato proprio all’addobbo natalizio più classico di tutti: una palla da appendere all’albero di natale.

Alle 16 nell’aula didattica del Museo archeologico regionale Pietro Griffo, ritornano gli Archeo addobbi: i bambini (tra 6 e 12 anni) seguiranno gli archeologi di Coopculture tra le teche del museo, alla ricerca delle decorazioni che adornano i reperti. Dopo aver osservato alcuni dei pezzi esposti, con pennelli, colori, carta, colla e spago i piccoli partecipanti potranno decorare una palla reinterpretando in chiave natalizia gli elementi che adornano i reperti, secondo il gusto di ciascuno.

Al termine dell’attività, ciascun bambino inventerà una breve storia per spiegare le scelte che lo hanno guidato nella realizzazione del suo archeo addobbo, che potrà portar via con sé per appenderlo all’albero.