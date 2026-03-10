Domani momento clou del mandorlo in Fiore: l’accensione del Tripode dell’Amicizia

Ad Agrigento, nell’ambito della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, domani pomeriggio, a partire dalle ore 17:30, davanti al Tempio della Concordia, si svolgerà la cerimonia di accensione del “Tripode dell’Amicizia”, momento simbolico e carico di emozione della kermesse, che suggella la pace e la fratellanza tra i popoli.
A condurre la serata sarà la speaker radiofonica Miriam Di Rosa, in collaborazione con Marco Gallo.
L’evento sarà arricchito quest’anno da “Concordia Mundi”, uno spettacolo di droni che illuminerà il cielo della Valle dei Templi. La manifestazione inaugurerà la 68ª edizione del Festival Internazionale del Folklore.
Si ricorda che domani, in occasione della giornata commemorativa dedicata all’archeologo ed ex assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana Sebastiano Tusa, l’ingresso alla Valle dei Templi sarà gratuito.
Sarà possibile seguire la manifestazione in diretta su Tele Radio Monte Kronio, canale 80 del digitale terrestre, e sulla pagina Facebook “Mandorlo in Fiore Agrigento”.
L’evento sarà inoltre proiettato in diretta anche in Piazza Marconi, a partire dalle ore 17:00.