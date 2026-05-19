Dolore tra Naro e Camastra: morto a tre mesi il piccolo Manfredi Spadaro, proclamato il lutto cittadino

Condividi

Visualizzazioni 292

Profondo dolore nelle comunità di Naro e Camastra per la prematura scomparsa del piccolo Manfredi Francesco Spadaro, un neonato di appena tre mesi morto, secondo le prime ricostruzioni, a causa di una grave gastroenterite virale.

La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il territorio agrigentino, lasciando sgomenti cittadini, amici e parenti della famiglia. Un’intera comunità si è stretta attorno ai genitori del bambino in un momento di immenso dolore.

Per domani, 20 maggio, giorno in cui saranno celebrati i funerali alle ore 16 nella Chiesa di San Francesco, il Comune di Naro ha disposto il lutto cittadino. Il sindaco Milco Dalacchi ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e la vicinanza dell’intera cittadinanza alla famiglia Spadaro, invitando la comunità a partecipare con raccoglimento alla giornata di lutto.

Anche a Camastra il clima è di grande tristezza. Il sindaco uscente Dario Gaglio, appresa la drammatica notizia, ha deciso di annullare il comizio elettorale previsto, sottolineando come il dolore della famiglia venga prima di ogni appuntamento politico.

Le due comunità vivranno ora ore di silenzio e preghiera, unite nel ricordo del piccolo Manfredi e nella vicinanza ai suoi familiari.