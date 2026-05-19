Dolore tra Camastra e Naro: morto un neonato di tre mesi, proclamato il lutto cittadino

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Profonda commozione nelle comunità di Camastra e Naro per la tragica scomparsa del piccolo Manfredi Francesco Spadaro, un bimbo di appena tre mesi deceduto, secondo le prime informazioni, a causa di una gastroenterite virale.

La notizia si è diffusa rapidamente nelle ultime ore, lasciando sgomenti cittadini, amici e familiari. Un dolore che ha unito l’intero territorio agrigentino attorno alla famiglia del neonato, in un momento di grande tristezza.

Per domani, 20 maggio, giorno in cui si svolgeranno i funerali alle ore 16 nella Chiesa di San Francesco, il Comune di Naro ha proclamato il lutto cittadino. Il sindaco Milco Dalacchi ha espresso la vicinanza dell’amministrazione e della cittadinanza alla famiglia colpita dalla tragedia: “Naro si stringe con affetto e preghiera attorno ai genitori e a tutti coloro che hanno voluto bene al piccolo Manfredi”.

Anche a Camastra il clima è di profondo cordoglio. Il sindaco uscente Dario Gaglio, dopo aver appreso la notizia, ha deciso di sospendere il comizio elettorale previsto, dichiarando che “davanti a una sofferenza così grande, ogni confronto politico passa inevitabilmente in secondo piano”.

Le due comunità si preparano ora a vivere una giornata di raccoglimento e silenzio, partecipando unite al dolore della famiglia Spadaro.