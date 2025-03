“Dolce vita”: quattro in pendenza di condanna

Condividi

Visualizzazioni 93

La Procura Generale di Palermo ha invocato la condanna di quattro imputati nell’ambito dell’inchiesta anti-prostituzione, ruotante intorno a delle romene, cosiddetta “Dolce vita”, dal nome di un locale nella zona industriale di Agrigento teatro delle presunte ipotesi di reato contestate che, risalendo al 2005 – 2006, sono adesso in ampia parte prescritte. E’ contestabile invece il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per il quale, in conferma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Agrigento il 6 giugno del 2023, sono stati proposti 3 anni di reclusione ciascuno per Elena Acujboaei, 45 anni, romena, poi 2 anni e 8 mesi ciascuno per Andrea Amato, 60 anni, di Porto Empedocle, Antonio Caramazza, 54 anni, di Favara, e Giovanni Corvaia, 47 anni, di Agrigento. Prossima udienza l’11 giugno per le arringhe difensive.