Documento riservato divulgato alla stampa: AICA informa le autorità competenti

AICA esprime profonda indignazione per la pubblicazione da parte di una testata locale di un documento interno e riservato, trasmesso esclusivamente a Siciliacque con in copia il Presidente della Regione Siciliana, l’Assessore all’Energia e il Prefetto di Agrigento.

Si tratta di un atto riservato che riguarda delicate trattative milionarie e che, per la sua natura, avrebbe dovuto rimanere nel perimetro istituzionale. La sua diffusione a mezzo stampa è un fatto gravissimo, che rischia di compromettere non solo l’azienda ma l’interesse collettivo dei cittadini dell’intera provincia.

Particolarmente sconcertante è il tono dell’articolo, che arriva a domandarsi “perché Siciliacque dovrebbe accettare lo sconto, dato che il credito è accertato”. Una posizione che tradisce un atteggiamento apertamente contrario agli interessi di AICA e, di conseguenza, della cittadinanza, quasi a “tifare” contro un’azienda pubblica che sta lottando per il risanamento e per il futuro del servizio idrico agrigentino.

È doveroso chiarire che AICA non ha chiesto nulla di arbitrario: la proposta avanzata a Siciliacque riprende fedelmente quanto già suggerito dal Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo nell’ambito del procedimento in corso. Non si tratta quindi di una pretesa inventata, ma di una richiesta fondata sulle stesse indicazioni della magistratura.

AICA annuncia che informerà le autorità competenti, affinché vengano accertate le responsabilità per questa fuga di notizie riservate, anche attraverso il coinvolgimento della Polizia Postale.

L’Azienda ribadisce che continuerà ad agire con la massima trasparenza e nel rispetto delle regole, ma non può tollerare che documenti riservati vengano strumentalizzati per attacchi mediatici che non fanno altro che danneggiare i cittadini e l’intero territorio.