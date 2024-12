DM 77/2022 e Infermieri di famiglia e comunità, al CEFPAS si presentano i tre Programmi formativi regionali

Condividi

L’Assessore Volo: investire sulla prevenzione lavorando a stretto contatto con i Dipartimenti di prevenzione e le scuole

Caltanissetta, 2 dicembre 2024 – Al via al CEFPAS, la prima delle tre giornate di kick off relative ai tre programmi regionali per Direttori di Distretto, per Team aziendali e per Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC). Nel corso della prima giornata Giovanna Volo, Assessore Regionale alla Salute della Regione Siciliana, ha dichiarato: “Oggi parliamo in maniera concreta della nuova assistenza sanitaria, finalmente col DM 77 il ruolo del territorio assume quella valenza, quella centralità nella gestione del paziente cronico e fragile che in passato non aveva. Voglio sottolineare l’immenso valore e l’enorme utilità dell’assistenza territoriale, in qualità di direttori di distretto, avete un compito importante ossia quello di recuperare il tempo perduto e di utilizzare i fondi del PNRR non soltanto per l’adeguamento delle case di comunità, ma anche per formare il personale. E voglio ricordare che la formazione del personale si terrà proprio al CEFPAS nelle altre due giornate domani e dopodomani. Col DM 77, finalmente il territorio avrà il ruolo che, da sempre, dovrebbe avere, bisogna investire dunque sull’assistenza e sulla prevenzione lavorando a stretto contatto con i Dipartimenti di prevenzione e con le scuole”.

In occasione dell’avvio dei seminari relativi ai programmi formativi regionali sul DM 77 2022 e sugli infermieri di famiglia e comunità, ha preso la parola Roberto Sanfilippo, Direttore del Centro, che ha ringraziato l’assessore Volo per l’opportunità data al CEFPAS di organizzare le attività formative. Maria Lucia Furnari, Dirigente Servizio 2 Formazione DASOE Assessorato Regionale della Salute, ha aggiunto: “Oggi registriamo un reale interesse verso quello che possiamo considerare un cambio culturale e la Sicilia deve rispondere a questo arduo compito. Quella di oggi è una giornata importante perché partiamo con la formazione, è necessario formare 15 mila persone con i fondi PNRR, altrimenti tali fondi andranno persi”. Durante la presentazione del Programma regionale di Formazione DM 77/2022 rivolto ai Direttori di Distretto, che si è svolta oggi, sono intervenuti anche: Francesco Paolo La Placa, Dirigente Servizio 8 Programmazione Territoriale DPS Assessorato Regionale della Salute, Daniela Falconeri, Coordinatore progetti formativi DM77 – CEFPAS , Giuseppe Noto, Responsabile Scientifico Programmi formativi per Direttori di Distretto e Team aziendali DM 77/2022, Vincenzo Mancuso, Responsabile Scientifico Programma IFeC e Paola Sciarrotta, Servizio 8 DPS Assessorato Regionale della Salute.

Gli altri due eventi di kick off si terranno il 3 e 4 dicembre e riguarderanno rispettivamente la presentazione del Programma regionale di Formazione DM 77/2022 rivolto ai Team aziendali e del Programma regionale di Formazione per l’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC) rivolto ai tutor aziendali. Su mandato dell’Assessorato Regionale della Salute, il CEFPAS ha sviluppato la progettazione esecutiva dei tre programmi formativi in applicazione della Missione 6 Componente 1 PNRR e del DM 77/2022. Successivamente, a partire da gennaio 2025, saranno avviati i moduli formativi relativi ai tre programmi regionali per Direttori di Distretto, per Team aziendali e per Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC). Nel corso delle tre giornate saranno affrontati, per i singoli programmi, numerosi contenuti tra i quali modelli organizzativi delle aziende sanitarie regionali tra scenari attuali e prospettici in ottica PNRR/DM 77/2022; scenari attuativi nei singoli contesti aziendali, con riferimento ai nuovi assetti organizzativi di reti integrate ed agli obiettivi regionali-aziendali del DM 77 e dei nuovi ACN (Accordi Collettivi Nazionali) dei convenzionati; articolazione, struttura, fasi e obiettivi della formazione d’aula; organizzazione, metodi, strumenti e obiettivi della formazione sul campo.