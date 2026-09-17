Distretto Turistico, ecco i nuovi vertici: Sodano presidente. Cirillo vice e Gulotta Amministratore Delegato

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L’Assemblea dei soci del Distretto Turistico Valle dei Templi, riunita oggi per l’approvazione del bilancio e il rinnovo degli organismi direttivi, ha eletto i nuovi vertici del Consorzio pubblico-privato.

Per la componente pubblica è stato eletto Michele Sodano, sindaco di Agrigento, alla presidenza. Confermato alla vicepresidenza Giovanni Cirillo, sindaco di Montallegro. La componente privata ha eletto Fabio Gulotta quale amministratore delegato.

Gulotta, imprenditore e operatore da anni impegnato nei settori dell’enogastronomia e della valorizzazione territoriale, ha maturato una lunga esperienza nella promozione delle produzioni locali e nella costruzione di progetti capaci di mettere in relazione cibo, identità e turismo. È, tra l’altro, tra i protagonisti del progetto Diodoros, nato nell’ambito del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, e ha promosso negli anni iniziative rivolte alla creazione di reti tra imprese, produttori e operatori turistici.

La composizione dei nuovi organismi segna una fase di rinnovamento, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Distretto quale strumento di coordinamento tra istituzioni e sistema imprenditoriale e di valorizzazione dell’intera area distrettuale.

Al centro dell’attività saranno le strategie di marketing territoriale e di promozione turistica, con una crescente attenzione all’evoluzione della domanda, alla qualità dell’esperienza, alla sostenibilità, alla destagionalizzazione e alla capacità di generare valore per il territorio.

Le linee strategiche e le priorità della nuova governance saranno illustrate dai vertici del Distretto nelle prossime settimane, attraverso un momento di confronto aperto e partecipato rivolto agli operatori turistici, alle imprese, alle associazioni, alle realtà produttive e, più in generale, a tutti i soggetti che concorrono allo sviluppo e alla promozione del territorio.

L’obiettivo è rafforzare progressivamente il coinvolgimento del sistema produttivo e ampliare la partecipazione alla vita della DMO, favorendo nuove energie, competenze e progettualità capaci di contribuire a una strategia turistica sempre più condivisa e rappresentativa del territorio.