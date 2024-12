Dissequestrati i beni a Marco Campione: “Nessuna attività illecita”

Condividi

La sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ha rigettato la proposta della Dia Direzione investigativa antimafia di Agrigento e della Procura di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale e personale a carico dell’imprenditore agrigentino, Marco Campione, assistito dall’avvocato Lillo Fiorello. A Campione è stato dissequestrato parte del patrimonio, per 20 milioni di euro. I giudici di prevenzione non hanno riscontrato alcuna attività illecita tale da giustificare la misura preventiva. Nel novembre del 2022 a Campione furono sequestrate due società e varie partecipazioni in altre sei società tra cui Girgenti Acque, poi fallita. E ancora: 9 beni immobili, 26 beni mobili e 38 rapporti finanziari. Marco Campione attualmente è imputato nel processo “Waterloo” ruotante intorno alla gestione di Girgenti Acque.