Dissalatore Porto Empedocle, “sopralluogo eccellente”

Il contestato dissalatore mobile a Porto Empedocle: sopralluogo oggi del sottosegretario Morelli e del commissario per l’emergenza idrica Dell’Acqua.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, e il commissario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua, oggi a Porto Empedocle a lavoro nell’area Enel scelta per l’installazione del dissalatore mobile. Ascoltano, visitano, osservano, valutano ed eventualmente riscontrano – ritenendole poi fondate e provvedendo di conseguenza – le riserve, i dubbi e le proteste di tanti empedoclini e non solo riuniti in ampia parte nel comitato cittadino “Mare Nostrum”.

Hanno sostenuto una petizione raccogliendo oltre 500 firme, inviata all’amministrazione e al consiglio comunale, al prefetto, e a tutte le autorità preposte nel settore, al fine di spostare il dissalatore nell’area pubblica industriale ex ASI dove già esistono tutte le opere murarie e le tubazioni di proprietà della Regione Sicilia.

La scelta dell’attuale luogo di installazione, ovvero l’area concessa all’Enel, è ritenuta dai promotori della petizione irrispettosa del territorio perché imposta dall’alto e al contempo contraria agli strumenti di programmazione urbanistica ed economica in fase di approvazione, con il rischio di compromettere definitivamente ogni altra alternativa di sviluppo economico, soprattutto turistico, trattandosi di una zona a ridosso della storica spiaggia della “Marinella”, la spiaggia di Pirandello e Camilleri, un bene non solo paesaggistico ma anche letterario e identitario.

