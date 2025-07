Dissalatore Porto Empedocle, Schifani: “Dai primi di agosto l’acqua nelle reti”

Condividi

Il presidente della Regione, Renato Schifani, insieme all’assessore regionale ai Servizi primari, Francesco Colianni, al capo della protezione civile, Salvo Cocina, e al prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha compiuto un sopralluogo nell’area di installazione del dissalatore mobile a Porto Empedocle. E a termine ha dichiarato: “E’ ormai questione di poco tempo, e dai primi di agosto l’acqua sarà presto immessa nelle reti idriche. L’obiettivo è quasi raggiunto e i tempi sono stati rispettati. Abbiamo investito non solo in nuove fonti di approvvigionamento, ma anche nel rifacimento delle reti: un’azione mai vista in passato, che oggi inizia a dare i suoi frutti.”