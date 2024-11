Dissalatore Porto Empedocle, Pisano: “Ottimo risultato in cabina di regia”

Condividi

Il deputato nazionale agrigentino, Calogero Pisano, interviene a seguito dell’approvazione, in sede di cabina di regia nazionale per l’emergenza idrica, delle proposte del presidente Schifani di riattivazione dei dissalatori di Porto Empedocle, Gela e Trapani. E afferma: “La riattivazione del dissalatore di Porto Empedocle è una notizia che segna un passo fondamentale verso la risoluzione delle criticità idriche che affliggono il nostro territorio. Un risultato ottenuto grazie alla sinergia tra il governo nazionale e quello regionale ed alla determinazione della cabina di regia per l’emergenza idrica, con alla guida il commissario Nicola Dell’Acqua, fortemente voluta dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal suo Esecutivo. Il progetto di riattivazione si inserisce in un più ampio piano di interventi infrastrutturali per la gestione delle risorse idriche che permetterà di superare l’atavica carenza d’acqua della provincia agrigentina”.