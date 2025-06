“Dissalatore Porto Empedocle”: il 10 luglio Consiglio comunale straordinario

Condividi

Visualizzazioni 90

A Porto Empedocle, al Comune, si svolgerà giovedì 10 luglio alle ore 10 una seduta straordinaria del Consiglio comunale su iniziativa del Comitato civico Mare Nostrum. Sono stati invitati anche il Prefetto, il presidente della Provincia, i commissari regionale e nazionale per l’emergenza idrica. La convocazione della seduta è stata sostenuta da una petizione firmata da 500 cittadini e da alcuni consiglieri comunali che contestano la scelta del sito, area Enel, dove è in corso di installazione il dissalatore mobile, e ne invocano al più presto, così come preventivato, il trasferimento a Trapani con la contestuale attivazione dell’ex dissalatore nella zona ex Asi di Porto Empedocle.