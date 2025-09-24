Dissalatore Porto Empedocle: approvata una mozione contraria

Il Consiglio comunale di Porto Empedocle si dissocia, non condividendolo, dall’attuale progetto del dissalatore. E’ stata approvata un’apposita mozione presentata dai consiglieri d’opposizione Salvatore Ersini, Antonino Traina, Gerlando Di Francesco e Melania Nuara, poi firmata anche dai consiglieri Carmelo Sanfilippo e Giuseppe Grassonelli. La mozione, condivisa dal Comitato Mare Nostrum, è stata approvata all’unanimità. Il Comitato commenta: “Lo abbiamo sempre detto. Questo dissalatore sulla spiaggia degli empedoclini mette a rischio il futuro del paese. E ringraziamo il Consiglio per aver ascoltato le nostre ragioni. Tutto ciò dà vigore alla nostra azione e adesso ci aspettiamo che il sindaco e l’amministrazione inviino il documento agli organi istituzionalmente competenti così da sollecitare quanto abbiamo sempre chiesto: vogliamo che il dissalatore, così come previsto dalla fase due del progetto, sia dismesso ripristinando i luoghi. Pertanto vogliamo sapere con certezza le modalità, i tempi e le somme del trasferimento a Trapani e della nuova realizzazione in zona ex Asi. Con assoluta determinazione desideriamo che lascino definitivamente la nostra spiaggia”.
