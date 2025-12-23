Dissalatore mobile di Porto Empedocle, il Comitato Mare Nostrum ringrazia Report: “Ora il Paese conosce la verità”

Condividi

Il Comitato cittadino spontaneo Mare Nostrum di Porto Empedocle esprime il proprio ringraziamento a Rai3 e alla redazione di Report per aver acceso i riflettori, a livello nazionale, sul caso del dissalatore mobile installato nella città marinara, definito dal Comitato un vero e proprio “cavallo di Troia”.

Il servizio “Un buco nell’acqua”, andato in onda domenica 21 dicembre all’interno di Lab Report e seguito da oltre 1 milione e 700 mila telespettatori, ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica italiana la gestione dei fondi pubblici legati all’emergenza idrica e, in particolare, il paradosso rappresentato dal dissalatore mobile di Porto Empedocle. La trasmissione sarà replicata nel pomeriggio di sabato 27 dicembre.

Secondo quanto denuncia il Comitato Mare Nostrum, l’impianto, gestito nell’ambito di una filiera privatizzata dell’acqua, avrebbe compromesso l’utilizzo sostenibile del litorale empedoclino, senza mai entrare realmente in funzione a regime. Un’opera che, a fronte di una spesa inizialmente prevista di 5 milioni di euro, avrebbe già superato i 20 milioni, nonostante nella zona industriale della città fossero già presenti le infrastrutture idrauliche necessarie, eredità dei vecchi dissalatori.

«Dopo la messa in onda di Report – sottolinea il Comitato – gli empedoclini hanno potuto acquisire una maggiore consapevolezza su fatti che per lungo tempo sono stati ignorati o sottovalutati». Una battaglia che Mare Nostrum afferma di portare avanti da tempo, segnalando criticità e anomalie a istituzioni e uffici competenti quando, secondo il Comitato, “tutti tacevano”.

Nel corso della seduta aperta del Consiglio comunale del 10 luglio 2025, il Comitato e l’assise cittadina hanno chiesto ufficialmente la dismissione del dissalatore mobile e il suo trasferimento a Trapani, come previsto dalla Fase 2 del decreto commissariale n. 20 del 20 marzo 2025. Contestualmente è stato richiesto il ripristino dei luoghi e dell’arenile interessato dall’installazione, ritenuto gravemente compromesso.

L’obiettivo indicato resta la realizzazione del dissalatore definitivo nell’area ex ASI, in linea con la programmazione originaria della Cabina di regia dell’Unità di crisi sull’emergenza idrica.

Il Comitato Mare Nostrum conclude ringraziando Report, il conduttore Sigfrido Ranucci, il giornalista Paolo Spinnato e «tutte le istituzioni e quella parte sana della società civile e della politica» che vorranno continuare a occuparsi di una vicenda definita “incresciosa” e simbolo di una gestione controversa delle risorse pubbliche.