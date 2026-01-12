Disposta l’autopsia su un cadavere carbonizzato trovato in un’auto bruciata

Condividi

Il procuratore capo di Siracusa, Sabrina Gambino, ha conferito l’incarico al medico legale Giuseppe Ragazzi per eseguire l’autopsia sui resti umani ritrovati all’interno di un’auto T-Roc bruciata a Carlentini, in provincia di Siracusa, in contrada San Demetrio. A una settimana dalla scomparsa di Salvatore Alfio Privitera, 35 anni, la Procura ha avviato l’indagine. I familiari di Privitera sono stati informati e considerati potenziali parti offese, poiché si sospetta che i resti appartengano a lui. Il ritrovamento dell’auto bruciata è stato possibile grazie all’intuizione dei genitori di Salvatore Privitera, che hanno utilizzato il GPS dell’auto noleggiata per rintracciarla. L’autopsia e l’analisi del DNA al Ris di Messina saranno cruciali per determinare le cause della morte e confermare l’identità dei resti. Le indagini si concentrano anche sul luogo dell’omicidio, per capire se sia avvenuto a Carlentini o in un’altra area, con il corpo trasportato successivamente nell’auto incendiata.