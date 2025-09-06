Disperso in mare, trovato morto

E’ stato ritrovato nella zona di Punto Rio a Portopalo di Capo Passero il corpo senza vita del 73enne Nino Cusmano, l’uomo disperso da alcuni giorni in mare. Lunedì scorso l’anziano é salpato con il suo gommone dal Porto Fossa di Marzamemi. Alcuni parenti, allorchè non rientrato, hanno lanciato l’allarme. Le motovedette della guardia costiera hanno monitorato l’area tra il Plemmirio e Marzamemi. A loro si è aggiunta nelle ricerche la comunità locale e molti abitanti della zona con le proprie barche fino al ritrovamento dell’imbarcazione prima e del corpo successivamente.
