Disordini durante la movida ad Agrigento: giovane accompagnato in Questura

Ancora tensioni nel centro cittadino di Agrigento nel corso dei controlli disposti per garantire la sicurezza durante le ore della movida. Nell’ambito del servizio “movida sicura”, agenti della polizia di Stato, con il supporto dei vigili urbani e dei carabinieri, sono intervenuti in un locale di via Atenea.

All’interno dell’esercizio pubblico erano presenti alcuni giovani di nazionalità tunisina, alcuni dei quali sottoposti a Daspo urbano, provvedimento che vieta loro di frequentare determinate aree della città. La loro presenza nel locale ha fatto scattare gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Durante le operazioni di identificazione, uno dei ragazzi avrebbe improvvisamente perso il controllo, iniziando a urlare e, secondo quanto ricostruito, avrebbe anche tentato di aggredire alcuni agenti. La situazione è stata rapidamente riportata alla calma grazie all’intervento degli operatori presenti.

Il giovane è stato quindi accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso. Sono in corso le valutazioni per eventuali provvedimenti a suo carico.