Discarica abusiva e officina clandestina ad Agrigento: sequestrata area di oltre mille metri quadrati

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Un’operazione condotta dai Carabinieri del Centro Anticrimine Natura, con il supporto dell’ARPA e l’impiego di un drone, ha portato alla scoperta di una discarica illegale e di un’officina non autorizzata in contrada Caltafaraci, nel territorio di Agrigento.

Durante i controlli, i militari hanno individuato, all’interno di un terreno agricolo di circa 2.500 metri quadrati, una porzione di circa mille metri quadrati adibita a deposito illecito di rifiuti speciali, sia pericolosi che non. Nell’area erano accumulati numerosi materiali, tra cui carcasse di veicoli, pneumatici, batterie esauste, filtri d’olio e componenti meccaniche.

Nel medesimo sito è stata inoltre accertata la presenza di un’attività abusiva di officina, utilizzata per la riparazione e la demolizione di automezzi, priva delle necessarie autorizzazioni. Gli accertamenti hanno anche permesso di rilevare lo sversamento illecito di reflui direttamente sul terreno, pratica riconducibile a un’impresa di autospurgo.

Al termine dell’intervento, l’area e le attrezzature sono state sottoposte a sequestro, mentre il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per violazioni in materia ambientale.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo intensificate dall’Arma per contrastare i reati contro l’ambiente, anche alla luce delle recenti normative che prevedono sanzioni più severe per chi abbandona o gestisce rifiuti in modo illecito, inclusi provvedimenti come il sequestro dei mezzi e la sospensione della patente di guida.